PERUGIA – Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite per una esplosione in una villetta bifamiliare avvenuta in località Montemezzo di Valfabbrica, nel Perugino. L’ipotesi al vaglio dei vigili del fuoco è che l’esplosione sia stata provocata da una fuga di gpl. Secondo quanto riferito dai vigili, nella villetta vivevano due nuclei familiari. L’esplosione è avvenuta al primo piano e la persona deceduta si trovava in quell’area. Lo scoppio ha provocato il crollo del solaio del primo piano che ha interessato anche il piano terra, uno spigolo e due facciate dell’edificio.

L’esplosione sarebbe avvenuta verso mezzanotte. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Gaifana, Assisi, Foligno e Perugia, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Al momento la squadra di Gaifana sta lavorando per spegnere gli ultimi focolai.