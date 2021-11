PERUGIA – La guardia di Finanza ha bussato all’Università per stranieri di Perugia e al ministero dell’Istruzione per acquisire documentazione relativa all’assunzione di docenti e ricercatori.

Un nuovo terremoto per l’ateneo umbro, dopo il caso Suarez che un anno fa aveva fatto crollare i vertici della Stranieri. Nell’ambito di un’inchiesta della procura di Perugia sarebbero, secondo le prime informazioni, una ventina gli indagati, a vario titolo, per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio e turbata libertà degli incanti.