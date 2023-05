Perugia-Benevento, sospetto illecito per gol di Kouan

Il gol decisivo di Perugia-Benevento, finita 3-2 nella 38esima giornata della Serie B, nel mirino della procura Figc che apre un procedimento per illecito sportivo. Al 94′, i padroni di casa hanno realizzato la rete del 3-2 con Kouan, che ha approfittato del disastro collettivo della difesa campana: passaggio del portiere Manfredini con le mani a Leverbe, che appoggia all’indietro a Tosca ma di fatto smorza il pallone, consentendo a Kouan di battere verso la porta sguarnita. La procura Figc ha acquisito il video della gara, nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio. Il gol e il risultato non hanno modificato il destino delle due squadre, entrambe retrocesse in Serie C.