Perù, tra instabilità politica e sfide energetiche cruciali

Perù, tra instabilità politica e sfide energetiche cruciali

In un contesto di forti proteste e turbolenze politiche, il Perù sta cercando di sviluppare una strategia energetica che favorisca l’attrazione di investimenti esteri. L’obiettivo principale è sfruttare le riserve di petrolio e litio per rilanciare l’economia. Tuttavia, la recente destituzione della presidente Dina Boluarte, a causa di scandali che hanno minato la sua popolarità, ha portato a un clima di incertezza.

Il Congresso ha votato in maniera schiacciante per rimuovere Boluarte, il cui supporto pubblico era sceso di oltre il 90%. L’ex presidente ha affrontato numerose critiche, spingendo vari partiti, anche quelli a lei alleati, a chiederne la sostituzione. José Jerí, già presidente del Congresso, è stato chiamato a guidare il Paese verso le elezioni anticipate del 2026. Tuttavia, la scelta di Jerí non ha placato le tensioni, specialmente nelle aree rurali, dove gli abitanti si sentono trascurati dallo sviluppo politico ed economico.

Nonostante il tumulto politico, il settore petrolifero rappresenta un’opportunità per il Perù. Attualmente, la produzione di petrolio è scesa drasticamente, costringendo il Paese a cercare fonti esterne di approvvigionamento. Per rimediare, il governo ha affidato a Chevron la possibilità di avviare trivellazioni nel 2026, con un obiettivo di produzione di 300 mila barili al giorno.

Inoltre, il Perù mira a diventare uno dei maggiori produttori di litio al mondo, in collaborazione con l’Arabia Saudita per sviluppare un settore minerario competitivo. Anche il canadese American Lithium ha manifestato interesse, annunciando un piano di investimenti significativo. Tuttavia, l’instabilità politica potrebbe compromettere questi progetti ambiziosi e frenare lo sviluppo delle risorse energetiche del Paese.

