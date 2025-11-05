Personal Trainer a Milano: Cresci e Ispira con Noi!

Titolo lavoro: PERSONAL TRAINER
Azienda: Humangest
Descrizione lavoro:
Il candidato selezionato sarà responsabile di seguire i clienti all’interno del centro fitness, elaborando programmi di allenamento personalizzati e motivandoli nel raggiungimento dei loro obiettivi. È fondamentale avere esperienza pregressa come personal trainer o istruttore di sala, oltre a un diploma ISEF o una laurea in Scienze Motorie. Tra i vantaggi offerti, ci saranno opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante e dinamico.
Località: Mosciano Sant’Angelo, Teramo
Data pubblicazione: Fri, 10 Oct 2025 22:30:14 GMT
