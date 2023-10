Personaggio tv amato dice di sì a Ballando con le Stelle e rifiuta i reality

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, il cast è già chiuso (ed è tra i migliori di sempre), ma sono aperte le candidature e la ricerca per i ballerini per una notte. Un personaggio tv molto amato in questi giorni ha ammesso che parteciperebbe volentieri allo show di Milly Carlucci.

Maria Rosa Petolicchio in un’intervista rilasciata a Superguida Tv ha ammesso che farebbe con piacere la ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Nulla da fare invece per i reality. Non vedremo mai la prof de Il Collegio al Grande Fratello Vip e nemmeno a L’Isola dei Famosi.

“Mi sono capitate due bellissime esperienze. Io non dimentico che il mio dovere è quello di andare a scuola e fare l’insegnante. Nuove esperienze? Beh dipende dal tipo di esperienze televisive e se fossero conciliabili con il mio lavoro. Certo, una serata da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte la farei molto volentieri. Io ringrazierò sempre la casa di produzione che mi ha dato la possibilità di fare queste due esperienze, e che ha permesso di far venir fuori una parte di me che neanche sapevo di avere. Comunque sono rimasta con i piedi piantati per terra nonostante queste parentesi televisive vissute con piacere ma senza montarsi la testa.

Se farei un reality in futuro? Ci sono determinate situazioni televisive che non mi piacciono più di tanto. Mi sono trovata ne Il Collegio perché sono un’insegnante e non un personaggio in un reality. Accettai perché sapevo che il casting era finalizzato a collaborazioni con Rai Scuola. È la parola scuola che mi ha guidato in queste mie scelte”.