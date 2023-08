Personaggio del GF accusato di aver comprato mezzo milione di follower

In queste ore un noto personaggio televisivo è al centro del chiacchiericcio social per i suoi follower. Ieri sera infatti Alessandro Rosica ha rivelato che il profilo Instagram di Simone Coccia Colaiuta avrebbe avuto una grossa impennata a livello di seguaci: “Mi fanno notare che Coccia ha comprato quasi 500 mila follower arabi e indiani su Instagram in meno di una settimana“.

Stessa cosa notata anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza: “Cioè ha acquistato quasi mezzo milione di follower, che personaggio è questo… Prima ne aveva 30 mila“.

Chissà se è tutto vero, magari Simone ha debuttato a Bollywood e non lo sappiamo, oppure i media indiani si sono interessati alla storia con la mia amata Stephanie Piece of Bread.

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane: il personaggio del GF annuncia un nuovo inizio.

Da Barbara d’Urso e Mara Venier Simone Coccia Colaiuta ha parlato della fine della sua relazione con l’ex deputata del PD Stefania Pezzopane.

“È stata una storia importante che mi ha aiutato tantissimo. Abbiamo vissuto tanti momenti belli insieme e anche dei momenti molto difficili. Il suo lavoro ha attirato attenzione maligna nei nostri confronti. Siamo stati l’unica coppia mediatica ad avere subito tanta cattiveria. Gli unici ad avere subito tanta malvagità soltanto perché si erano innamorati essendo tanto diversi. Quella con Stefania è stata l’unica storia importante della mia vita. Nemmeno in futuro ritroverò una donna così. Più che l’amore della mia vita, credo sia stata l’unica donna che ho amato con tutto il mio cuore. Ma il rapporto era cambiato, si era trasformato quasi in un’amicizia. Non ci sono colpe da una o dall’altra parte. È venuto a mancare l’amore e forzare le cose non so fino a che punto sia giusto”.

L’ex gieffino però recentemente non ha escluso un ritorno di fiamma: “Non escludo nulla. Ci sono tante coppie che pensavano fosse finita e poi sono tornate insieme. Sicuramente ci sentiamo tutti i giorni, l’ho sentita fino a un’ora fa. Il nostro rapporto continua a vivere. Forse potrebbe essere un momento di riflessione. Questi 9 anni sono stati belli ma anche molto pesanti“.

E alla fine questo ritorno c’è stato perché tre giorni fa Simone ha pubblicato una foto con Stefania ed ha scritto: “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio“.