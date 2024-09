Personaggi famosi che si sono schierati nella faida tra Tony Effe e Fedez

Non solo Belen Rodriguez, ma anche numerosi altri personaggi noti hanno commentato la recente cattiva situazione tra Tony Effe e Fedez. La controversia ha raggiunto un nuovo picco quando Tony ha pubblicato su Instagram un dissing molto diretto nei confronti di Fedez, ricevendo un’immediata reazione positiva da parte di vari VIP, tra cui Emma Marrone, Rosa Chemical, Edoardo Donnamaria, Mameli, Veronica Ferraro e Chiara Biasi.

Il video del dissing ha attirato l’attenzione di molti appassionati di musica, generando reazioni diversificate. Guè Pequeno ha supportato Tony con un commento “con una fiamma”, mentre Pyrex, ex membro della Drak Polo Gang, ha commentato sarcasticamente “Tony lo psicopatico”. Altri artisti hanno reagito in modi vari: Gionny Scandal con una corona, Rosa Chemical e Drillionaire con emoticon che esplodono, e il rapper Boro ha scritto “Gira, gira, gira”. Matteo Diamante, un concorrente del Grande Fratello, ha notato sarcasticamente che Tony “l’ha proprio toccata pianissimo”, un’opinione condivisa anche da Edoardo Donnamaria.

Tuttavia, tra le celebri reazioni, molti fan hanno elogiato la risposta di Niky Savage, che ha battuto Tony in modo schiacciante, affermando commenti come “Sì però t’ha spento” e “Mi spiace per te ma Niky te l’ha fatta sopra”. Alcuni hanno sostenuto che Niky ha “descritto e umiliato” Tony in pochissime ore, mentre lui ha impiegato troppo tempo per rispondere. Ci sono state anche critiche che posizionano Fedez e Niky a un “altro livello” rispetto a Tony.

Questa situazione non è isolata; gli Stati Uniti hanno visto dissing noti come quelli tra Kendrick Lamar e Drake, mentre in Italia il focus è attualmente su Tony Effe, Fedez e Niky Savage. La scena musicale italiana è quindi attivamente coinvolta in questa guerra di rime, con commenti, like e reazioni che alimentano il dramma e il gossip tra i fan e i personaggi del mondo dello spettacolo. Il tutto si sta trasformando in un teatro sociale in cui le rivalità musicali attirano l’attenzione di un vasto pubblico.