Persona del cuore di Cristina Scuccia la lascia? La reazione a L’Isola

Negli ultimi giorni in Honduras Cristina Scuccia si è lamentata in più occasioni di non aver ricevuto nessun messaggio della sua persona del cuore. La naufraga teme che il suo amore possa essersi incrinato adesso che lei è lontana e per questo ha chiesto alla produzione de L’Isola dei Famosi di farle arrivare delle notizie dalla Spagna (dove si trova il/la partner).

“Ho dei dubbi, perché non vorrei aver idealizzato. La nostra storia alla fine è nata da poco. Non so se è lì ancora ad attendere il mio ritorno. Spero che lo spirito dell’isola riesca a farmi arrivare qualcosa. Il fatto è che è una relazione cominciata da poco e io sono qui già da due mesi, quindi non so cosa stia pensando adesso”.

La persona del cuore di Cristina c’è ancora? Nessuno messaggio per la naufraga.

Ilary Blasi ieri sera in diretta ha rivelato a Cristina di non aver ricevuto notizie dalla sua persona del cuore: “Purtroppo non siamo riusciti ad avere risposte dal tuo amore in Spagna. Quindi non posso recapitarti nessun messaggio. Se andrai in finale magari deciderà di scriverti qualcosa lunedì prossimo“.

La Scuccia si è dispiaciuta ed ha fatto un appello chi dovrebbe aspettarla in Spagna: “Ovviamente sapere che non mi ha detto nulla mi colpisce. La cosa non mi lascia indifferente e non mi fa stare bene. Prima di partire mi aveva detto che mi avrebbe seguita. Senza dire il nome, anche in maniera anonima cercando di rispettare i tempi di questa storia e quello che ci siamo detti…Mi manchi, se mi vuoi mandare un segnale io sono qui e aspetto. Una tua parola mi farebbe molto piacere e mi darebbe molta carica. Soprattutto perché non so se sei qui ancora ad aspettarmi. Mi auguro quindi di sapere qualcosa. […] Se conviviamo? Sì stiamo nella stessa casa, ma anche con altre persone“.

Che l’innominabile (e no, non parlo di Voldemort) abbia deciso di interrompere la relazione con Cristina? Oppure questo essere umano è ancora più pudico e riservato della Scuccia?