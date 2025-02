Perso occhio per petardo al derby, i genitori dal questore di Roma: ”Non dimentichiamo il vostro lavoro”

Il lavoro dei poliziotti non ha ridato a Valerio la vista, ma i suoi genitori, Daniela e Fabio, hanno espresso la loro gratitudine per la vicinanza e l’abnegazione dimostrata nei confronti del loro figlio, ferito gravemente da un petardo. Durante un incontro con il questore di Roma, Roberto Massucci, hanno ringraziato il dirigente del commissariato Ponte Milvio e il suo personale, sottolineando l’importanza del loro supporto istituzionale. Ricciardi, dirigente del commissariato, ha ricordato la promessa fatta al padre di Valerio di trovare il responsabile dell’incidente.

Il 6 aprile 2024, Valerio, un tifoso della Lazio, è stato colpito al volto dalle schegge di un petardo esploso in un’aiuola vicino allo stadio Olimpico. Totalmente estraneo alle dinamiche ultras, si stava recando allo stadio con il padre e alcuni amici per assistere al derby. Quella serata, che doveva essere di entusiasmo e tifo sano, è diventata un incubo. Valerio ha vissuto momenti di panico mentre il padre cercava di fermare il sanguinamento dell’occhio colpito. Gli agenti del commissariato Ponte Milvio, presenti per garantire l’ordine pubblico, hanno fornito i primi soccorsi e chiamato il 118, che ha trasportato il ragazzo al policlinico Gemelli. Sfortunatamente, i medici hanno confermato che Valerio aveva perso l’uso dell’occhio ferito. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e a un’attenta indagine, gli agenti sono riusciti a identificare il responsabile, arrestato un mese dopo nei pressi dello stadio. Questo episodio evidenzia la necessità di un rigoroso intervento contro la crescente illegalità nelle curve romane.