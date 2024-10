Persi oltre 350 mila euro: il produttore sotto accusa

Valeria Marini ha testimoniato davanti al giudice riguardo alla truffa subita dalla madre, Gianna Orrù, accusando il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani. La Marini ha spiegato che la madre, un’86enne, è stata raggirata nel 2018 durante un investimento in bitcoin, perdendo oltre 350mila euro. In una dichiarazione emotiva, ha descritto la madre come una donna fantastica, sottolineando come Milazzo l’abbia distrutta e ridotta in miseria, portandole via i risparmi di una vita.

La denuncia della signora Orrù è partita nel febbraio 2020, quando ha raccontato di essere stata indotta a investire 10mila euro sulla piattaforma eToro. Da questa somma, apparentemente, l’investimento avrebbe raggiunto un valore di 350mila euro tra febbraio e agosto del 2018. I legali di Gianna Orrù hanno sostenuto che Milazzo si sarebbe presentato come un esperto finanziario promettendo profitti attraverso le criptovalute, ma alla fine si è giustificato dicendo di essere stato a sua volta truffato da un altro trader.

Durante la sua testimonianza in tribunale, Valeria ha descritto come ha incontrato Milazzo tramite la sua segretaria, che lo aveva contattato per un cortometraggio. A quel tempo, la madre di Valeria era stata coinvolta nei lavori e successivamente ha invitato Milazzo per discutere delle riprese. La Marini ha spiegato come, pur essendo sempre in viaggio per il lavoro, ha appreso solo in seguito dei dettagli dell’investimento infelice. Ha raccontato che, quando è emersa la verità, sua madre era in uno stato di profonda depressione e fragilità, colpita dalla consapevolezza di essere stata ingannata.

Valeria ha aggiunto che la madre si è isolata, trascorrendo anni in una condizione di speranza e tristezza, mentre cercava di recuperare i propri beni e i risparmi perduti, compresi i gioielli che aveva impegnato in un monte dei pegni. La testimonianza di Valeria ha messo in luce l’impatto devastante che la truffa ha avuto sulla vita della madre, minando il suo benessere e causando una profonda crisi emotiva. La questione continua a essere esaminata in tribunale, con Milazzo accusato ufficialmente di truffa aggravata.