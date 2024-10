Perse moglie e figlio nella strage di Erba, Azouz Marzouk diventerà autista di linea

Azouz Marzouk, un uomo di origine tunisina, ha vissuto un dramma personale profondo dopo aver perso la moglie e il figlio nella strage di Erba dell’11 dicembre 2006. Oggi, a 42 anni, sembra avere una nuova opportunità di vita grazie alla Driver Academy di LineeLecco, una società di trasporto pubblico locale del Comune di Lecco. Secondo LeccoToday.it, Marzouk è tra coloro che hanno preso parte a un programma di formazione gratuito per nuovi autisti, in collaborazione con Enaip Lombardia.

Il bando per la Driver Academy è stato lanciato con l’obiettivo di formare e inserire nel personale dell’azienda nuovi autisti, attraverso un programma di 320 ore di lezione suddivise in 20 settimane. Le selezioni per il corso sono state aperte nel mese di luglio scorso. La storia di Marzouk è segnata da eventi complessi: si trasferì a Lecco tra il 2007 e il 2008, per scontare gli arresti domiciliari in una casa nel rione di Santo Stefano, dopo essere stato accusato di far parte di una banda di spacciatori.

Durante questo periodo, Marzouk conobbe una donna in un supermercato locale, che in seguito divenne sua moglie. Dopo l’emissione di un provvedimento di espulsione firmato da un magistrato, Marzouk e la sua compagna decisero di trasferirsi in Tunisia, dove insieme ebbero tre figli. Con la revoca del provvedimento di espulsione nel 2019, la coppia tornò in Italia, cercando di ricostruire la propria vita e il proprio futuro.

Marzouk rappresenta così un esempio di resilienza e speranza in una situazione difficile, cercando di reintegrarsi nella società attraverso un’occupazione che potrebbe offrire stabilità per lui e la sua famiglia. La Driver Academy potrebbe definirne positivamente il futuro, permettendogli di costruire un nuovo percorso professionale e di vita dopo le esperienze traumatiche che ha affrontato. In questo momento, la formazione offerta dall’Academy rappresenta non solo un’opportunità di impiego, ma anche un modo per ritrovare un senso di normalità e appartenenza in una comunità.