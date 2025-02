Persa l’occasione di dialogo, la politica torni al rigore istituzionale

Il presidente di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, commenta le recenti sedute parlamentari riguardanti l’arresto e l’espulsione del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish. Queste discussioni, piuttosto che essere caratterizzate da un dibattito serio, sono state dominate da applausi contrastanti, contestazioni e toni accesi, svuotando di contenuto il confronto necessario. Mauriello sottolinea come l’aula parlamentare, un tempo un luogo di dialogo edificante, sia divenuta un’arena di provocazioni, esprimendo un sintomo di una crisi più profonda che minaccia la credibilità delle Istituzioni.

Se il dibattito politico si trasforma in un semplice sfogatoio, con interrogazioni che diventano spazi per slogan, la comunicazione politica si riduce a parlare a una tifoseria e non al Paese. Questa dinamica non è solo una questione di stile, ma ha conseguenze sul piano sostanziale: un linguaggio esasperato divide anziché costruire e uno scontro perenne non genera soluzioni. Mauriello afferma che le istituzioni dovrebbero essere luoghi di mediazione e complessità, ma invece si cede al populismo e alla facile indignazione, a scapito della democrazia.

Per ripristinare l’autorevolezza delle istituzioni, è necessaria una regolamentazione più rigorosa degli interventi in aula e un cambio culturale che richieda responsabilità e disciplina da parte di chi rappresenta i cittadini. Richiama infine le figure di parlamentari e statisti del passato, che hanno saputo esercitare un’influenza duratura attraverso il pensiero e il dialogo, in contrasto con l’attuale tendenza a innalzare la voce per farsi sentire.