Perplexity AI si prepara all’acquisizione di TikTok negli USA: ecco cosa c’è da sapere

Il ban di TikTok negli USA è stato posticipato, ma il termine della sospensione si avvicina e diverse aziende, tra cui Perplexity AI, mostrano interesse per l’acquisizione delle operazioni del social network nel paese. Perplexity AI ha annunciato sul suo blog la sua visione di “ricostruire TikTok in America”, evidenziando le modifiche previste. L’azienda ha intenzione di raccogliere circa 18 miliardi di dollari per l’acquisizione, una cifra comunque inferiore al valore stimato della piattaforma, circa 300 miliardi di dollari.

Numerose grandi aziende sono in fila per cercare di assumere il controllo di TikTok negli Stati Uniti, mentre il futuro della piattaforma rimane incerto, con la possibilità di un ban definitivo ancora sul tavolo. Nel suo post, Perplexity AI propone di ricostruire l’algoritmo di TikTok senza creare un monopolio, sviluppando un’infrastruttura che sarebbe gestita e mantenuta nei data center americani, per garantire conformità agli standard di privacy nazionali.

L’azienda mira a rendere più trasparente l’algoritmo di TikTok, trasformandolo in una piattaforma neutrale e affidabile. Questo piano prevede lo sviluppo di un nuovo algoritmo e la creazione di un feed personalizzato open source. Inoltre, Perplexity AI intende integrare il social network con il proprio modello di intelligenza artificiale, creando un ecosistema informativo affidabile e migliorando l’esperienza di ricerca degli utenti, combinando il database di video di TikTok con le potenzialità dell’AI. Tuttavia, per realizzare questa ambiziosa visione sarà necessaria una complessa acquisizione.