“Pernice: Il dono più prezioso”

Bianca Guaccero è stata ospite nel programma di Caterina Balivo, dove ha discusso del suo successo a “Ballando con le Stelle” e della sua nuova collaborazione con Nek nel programma “Dalla strada al palco.” In procinto di festeggiare il suo compleanno, Guaccero si è mostrata entusiasta del suo attuale momento professionale e personale. Ha rivelato di essersi recentemente fidanzata con Giovanni Pernice, di cui ha parlato con affetto, esprimendo il desiderio di averlo al suo fianco per il suo compleanno, anche se lui è attualmente in tour a Londra.

Durante la conversazione, Bianc ha condiviso dettagli sul programma “Dalla strada al palco,” sottolineando l’importanza delle storie che raccontano, che affrontano tematiche complesse di rivincita e emozione. Ha espresso soddisfazione per gli ascolti della prima trasmissione, pur riconoscendo che c’è sempre spazio per migliorare.

Guaccero ha anche scherzato sul fatto di ricevere gli auguri in anticipo e ha rivelato che domani compirà il suo “25esimo compleanno.” Ha indicato che il regalo più bello sarebbe avere Giovanni con lei, accennando alla sua assenza dovuta agli impegni lavorativi.

Inoltre, Bianca ha iniziato a parlare della sua partecipazione a una miniserie su Walter Chiari e Valeria Fabrizi, descrivendo la loro relazione come fondamentale l’uno per l’altra. Guaccero ha evidenziato l’importanza della sua famiglia nella sua carriera, citando il supporto e la crescita di sua figlia Alice. Ha espressamente ringraziato la figlia per la comprensione dimostrata durante il periodo di intensa preparazione per “Ballando,” in cui ha dovuto dedicarle meno tempo. Alice, a sua volta, ha mostrato una sorprendente maturità, consigliando la madre a essere più competitiva.

Concludendo l’intervista con un sorriso, Bianca ha sottolineato come i suggerimenti della figlia abbiano avuto un effetto positivo sul suo percorso in “Ballando.” Questo momento ha rispecchiato l’amore e la collaborazione che esistono all’interno della loro famiglia, mentre Bianca vive un periodo di grande successo e soddisfazione personale.