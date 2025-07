Permessi retribuiti per il lutto degli animali domestici

L’importanza degli animali domestici nella vita delle persone è sempre più riconosciuta, con milioni di italiani che li considerano membri della propria famiglia. A tal proposito, il deputato Devis Dori, appartenente ad Alleanza Verdi e Sinistra, ha proposto un disegno di legge che mira ad estendere i permessi lavorativi per i proprietari di cani e gatti in caso di malattia o decesso dell’animale.

La proposta prevede tre giorni di permesso retribuito in caso di morte dell’animale domestico e otto ore annue per assisterlo durante la malattia. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che un lavoratore in lutto o preoccupato per la salute del proprio animale non riesce a svolgere le proprie mansioni in modo sicuro ed efficace. Riconoscere il bisogno di tempo per elaborare il lutto è essenziale, considerando che la presenza di un animale domestico è sempre più diffusa: il 56% delle famiglie italiane ne possiede almeno uno.

Studi scientifici dimostrano che il legame con un animale può generare lutti profondi e duraturi, con effetti simili a quelli derivanti dalla perdita di una persona cara. La proposta di Dori si concentra su cani e gatti, poiché sono gli unici animali obbligatoriamente registrati tramite microchip, rendendo facilmente verificabile il rapporto di proprietà.

Sebbene giunga dal centrosinistra, l’idea potrebbe ricevere supporto anche da esponenti del centrodestra, già attivi nella tutela dei diritti degli animali. Questa legge rappresenterebbe un passo significativo verso il riconoscimento della dimensione affettiva degli animali nelle nostre vite e nei luoghi di lavoro.