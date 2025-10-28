Permessi retribuiti per animali in Italia: novità importanti

In Italia, è ora possibile richiedere un permesso retribuito per accudire gli animali domestici, sia cani sia gatti, che si trovano in gravi condizioni di salute. Questo tema è sempre più rilevante, poiché molti lavoratori si trovano nella necessità di assistere i propri amici a quattro zampe.

Attualmente non esiste una legge specifica, ma la Corte di Cassazione ha stabilito un importante precedente. La sentenza 15076/2018 ha riconosciuto il diritto dei lavoratori di assentarsi per prendersi cura del proprio animale domestico in situazioni di emergenza sanitaria. Questo riconoscimento equipara la necessità di assistenza per un animale a quella per un familiare malato, sottolineando l’importanza del legame tra il proprietario e il proprio animale.

La Corte ha basato questa decisione su norme del Codice Penale e su leggi a protezione degli animali, che vietano il maltrattamento. Assistere un animale in difficoltà non è più solo un’opzione, ma un dovere giuridico del proprietario. La mancanza di assistenza può sfociare in reati di omissione di custodia o maltrattamento. Pertanto, il permesso retribuito consente al lavoratore di adempiere a questo obbligo senza subire conseguenze economiche.

Per ottenere il permesso, il lavoratore deve dimostrare l’indifferibilità della situazione attraverso una certificazione veterinaria che attesti la gravità delle condizioni del proprio animale. Questo diritto si applica principalmente a cani e gatti, animali comunemente riconosciuti come membri della famiglia. Anche se non c’è una legge specifica, la sentenza della Cassazione offre un quadro giuridico solido per i lavoratori, che possono contestare eventuali rifiuti da parte del datore di lavoro.