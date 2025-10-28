13.7 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Animali

Permessi retribuiti per animali in Italia: novità importanti

Da stranotizie
Permessi retribuiti per animali in Italia: novità importanti

In Italia, è ora possibile richiedere un permesso retribuito per accudire gli animali domestici, sia cani sia gatti, che si trovano in gravi condizioni di salute. Questo tema è sempre più rilevante, poiché molti lavoratori si trovano nella necessità di assistere i propri amici a quattro zampe.

Attualmente non esiste una legge specifica, ma la Corte di Cassazione ha stabilito un importante precedente. La sentenza 15076/2018 ha riconosciuto il diritto dei lavoratori di assentarsi per prendersi cura del proprio animale domestico in situazioni di emergenza sanitaria. Questo riconoscimento equipara la necessità di assistenza per un animale a quella per un familiare malato, sottolineando l’importanza del legame tra il proprietario e il proprio animale.

La Corte ha basato questa decisione su norme del Codice Penale e su leggi a protezione degli animali, che vietano il maltrattamento. Assistere un animale in difficoltà non è più solo un’opzione, ma un dovere giuridico del proprietario. La mancanza di assistenza può sfociare in reati di omissione di custodia o maltrattamento. Pertanto, il permesso retribuito consente al lavoratore di adempiere a questo obbligo senza subire conseguenze economiche.

Per ottenere il permesso, il lavoratore deve dimostrare l’indifferibilità della situazione attraverso una certificazione veterinaria che attesti la gravità delle condizioni del proprio animale. Questo diritto si applica principalmente a cani e gatti, animali comunemente riconosciuti come membri della famiglia. Anche se non c’è una legge specifica, la sentenza della Cassazione offre un quadro giuridico solido per i lavoratori, che possono contestare eventuali rifiuti da parte del datore di lavoro.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Visita al Duomo di Cropani: cultura e bellezza in Calabria
Articolo successivo
Minimalismo e Avanguardia: Suoni Inediti da Venezia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.