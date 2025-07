Permessi per lutto e malattia: la proposta per gli animali

La crescente attenzione per il benessere degli animali domestici porta nuove proposte legislative nel panorama italiano. Recentemente, il deputato Devis Dori, appartenente ad Alleanza Verdi e Sinistra, ha presentato un disegno di legge che prevede tre giorni di permesso retribuito in caso di morte di cani o gatti e otto ore annue per assistere gli animali malati.

Dori sottolinea la necessità di riconoscere legalmente il forte legame affettivo che si crea tra l’essere umano e i propri animali, descrivendo cani e gatti come parte integrante della famiglia. A suo avviso, è fondamentale che i proprietari abbiano il diritto di affrontare il lutto o prendersi cura dei propri amici a quattro zampe quando si trovano in difficoltà.

La proposta si concentra esclusivamente sugli animali d’affezione, limitandosi a cani e gatti come beneficiari delle nuove misure. Tuttavia, il disegno di legge ha suscitato critiche, in particolare dal centrodestra, che richiama l’attenzione su una legge già esistente, la legge Brambilla, che riconosce gli animali come esseri senzienti e prevede sanzioni per maltrattamenti.

In aggiunta, la normativa vigente promuove un migliore coordinamento tra le autorità e una formazione adeguata per gli operatori che si occupano di tutela animale. Nonostante ciò, la proposta di Dori affronta un aspetto meno regolamentato della relazione tra il lavoro e l’affetto per gli animali, un tema che interessa milioni di italiani. Secondo un’indagine Ipsos del 2024, più del 56% delle famiglie italiane ha almeno un animale domestico, con una percentuale in continua crescita.