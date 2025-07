Permessi per lutto e malattia degli animali domestici in Italia

In Italia, cresce l’attenzione verso il valore affettivo degli animali domestici. Una proposta di legge presentata dal deputato Devis Dori, del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, mira a riconoscere il legame profondo tra le persone e i loro animali, introducendo permessi retribuiti per lutto e malattia.

La proposta prevede tre giorni di permesso retribuito in caso di decesso di un cane o di un gatto, oltre a otto ore all’anno per assisterli in caso di malattia. Questo nuovo approccio è pensato per integrare la legge 53 del 2000, attualmente focalizzata solo sulle relazioni familiari umane. Dori sottolinea come gli animali da compagnia facciano parte a pieno titolo della famiglia, e la loro perdita generi un lutto che può influenzare negativamente la salute mentale e le prestazioni lavorative degli individui.

Le statistiche supportano questa iniziativa: secondo una ricerca Ipsos del 2024, oltre il 56% delle famiglie italiane possiede almeno un animale domestico. La loro presenza non è solo una questione di compagnia, ma rappresenta un vero e proprio supporto emotivo. Studi scientifici indicano che il lutto per la perdita di un animale può durare da sei a dodici mesi o addirittura più a lungo.

La proposta si concentra specificamente su cani e gatti, non perché siano gli unici animali legati all’uomo, ma per questioni di tracciabilità legale garantita dal microchip e dall’anagrafe animale. Pur venendo da una parte politica specifica, è attesa una condivisione trasversale, dimostrando così una crescente sensibilità verso la dignità dei legami tra uomini e animali.