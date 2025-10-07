Permessi lavorativi per animali domestici: novità in Italia

Negli ultimi tempi, si stanno discutendo importanti novità riguardanti i permessi lavorativi per la cura degli animali domestici in Italia. Attualmente, è in discussione in Parlamento una proposta di legge presentata dall’on. Devis Dori, che punta a introdurre permessi retribuiti per i lavoratori che devono accudire i propri animali malati.

Il disegno di legge prevede tre giorni di permesso retribuito in caso di morte dell’animale e otto ore all’anno per assistere cani e gatti, considerati parte integrante della famiglia. Secondo un’indagine, oltre la metà delle famiglie italiane possiede almeno un animale d’affezione, e la perdita di un animale può comportare un lutto simile a quello di una persona cara.

Questa proposta intende interpretare le disposizioni sui “gravi motivi personali e familiari” in modo da considerare l’assistenza a un animale domestico paragonabile a quella di un familiare malato. Tuttavia, l’ottenimento di questi permessi non sarà automatico: sarà necessaria una certificazione veterinaria che attesti la gravità della malattia e la dimostrazione che non ci sono altri familiari capaci di occuparsi dell’animale.

Se le condizioni sono rispettate, il datore di lavoro sarà obbligato a concedere il permesso, evitando così il rischio di violazione delle leggi contro l’abbandono di animali e il maltrattamento. Al momento, la proposta si applica solo a cani e gatti, soggetti a registrazione e microchip, per garantire un controllo e prevenire eventuali abusi.

In attesa di una normativa specifica, chi si trova in una situazione di emergenza con un animale domestico può riferirsi alla sentenza n. 15076 della Cassazione, presentando un certificato veterinario e dimostrando l’impossibilità di trovare altre soluzioni per ricevere un permesso.