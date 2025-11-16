Permessi di soggiorno a Piacenza: oltre 8000 consegne in 5 mesi

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza ha messo in atto un’iniziativa per facilitare il ritiro dei permessi di soggiorno in formato elettronico, offrendo aperture straordinarie dal lunedì al venerdì. Questa decisione è stata presa per garantire un servizio più accessibile agli utenti.
Tra giugno e novembre, sono stati consegnati quasi 8.000 permessi di soggiorno grazie al lavoro intensivo degli operatori dell’ufficio.
Dal 17 novembre, l’ufficio tornerà agli orari di apertura ordinari, con la possibilità di ritirare i permessi il lunedì mattina dalle 8:30 alle 12:30, e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:30.