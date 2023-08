Dal marchio

Perlarara, azienda italiana fondata sulla creazione di prodotti per la casa che si distinguono per la qualità artigianale e il design raffinato.

Siamo impegnati nella produzione di biancheria per il letto, come lenzuola, copripiumini, trapunte, piumini, topper e guanciali, nonché nella produzione di altri elementi essenziali per la casa, come asciugamani e tappeti.

Cosa rende i nostri prodotti unici?

La nostra missione è quella di offrire ai nostri clienti prodotti di alta qualità che soddisfino le loro esigenze di comfort, stile e durata.

I nostri prodotti sono di qualità?

Utilizziamo solo materie prime selezionate con cura per garantire prodotti morbidi, resistenti e duraturi rendendo ogni camera da letto un’oasi di comfort e bellezza.

Perché siamo fieri di ciò che facciamo?

La soddisfazione dei nostri clienti è la nostra priorità assoluta, faremo sempre il possibile per garantire che ogni esperienza di acquisto sia positiva e memorabile.

COMPOSIZIONE PIUMINI PIAZZA E MEZZA INVERNALI AURIL – Tutti i piumini Auril sono in 100% piumino d’oca silver Siberiano, la parte più pregiata dell’oca (Certificato NOMITE) – FILLING POWER 720 cuin – PESO: 200 gr/mq (800 gr TOTALE Imbottitura)

MORBIDO, CONFORTEVOLE E TRASPIRANTE – Piumino rivestito da un tessuto in cotone percalle 60/60 Anti-piuma, che rende il piumino traspirante e offre un ambiente confortevole per il sonno, anche per persone che soffrono di allergie

IL PIUMINO RESTA FERMO NEI BOX GRAZIE ALLA SPECIALE TRAPUNTATURA IN FISSO – La trapuntatura a quadri fissi consiste nel cucire insieme il tessuto superiore e inferiore formando dei quadri completamente chiusi, che non permettono il passaggio di piumino da un Box all’altro

MORBIDO, CONFORTEVOLE E TRASPIRANTE – Piumino rivestito da un tessuto in cotone percalle 60/60, che rende il piumino traspirante. Il piumino 100% inoltre, dona a questo prodotto una morbidezza che non ha eguali, oltre ad offrire un isolamento termico maggiore, grazie alla sua capacità di assorbimento dell’umidità

