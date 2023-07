Completo Letto Singolo distribuito da Perlarara composto da 3 pezzi, Lenzuolo piano (150×295 cm), Lenzuolo sotto con angoli (90×200 cm) e 1 federa piumone matrimoniale (52×80 cm) Perché acquistare un lenzuolo in cotone? Il cotone è ipoallergenico quindi è la scelta perfetta per le persone con pelli sensibili e che soffrono di allergie. Cotone certificato Oeko-Tex che garantisce il rispetto assoluto per l’ambiente in ogni processo produttivo e la totale assenza di sostanze nocive, per la salvaguardia dell’uomo Fantasie – Anche la scelta della fantasia giusta è essenziale per la creazione di un ambiente confortevole come la camera da letto o cameretta, che sia per la casa al mare, in campagna o per la tua casa, ecco perché mettiamo a disposizione un gran numero di fantasie Manutenzione e

Perché acquistare un lenzuolo in cotone? Il cotone è ipoallergenico quindi è la scelta perfetta per le persone con pelli sensibili e che soffrono di allergie.Cotone certificato Oeko-Tex che garantisce il rispetto assoluto per l’ambiente in ogni processo produttivo e la totale assenza di sostanze nocive, per la salvaguardia dell’uomoFantasie – Anche la scelta della fantasia giusta è essenziale per la creazione di un ambiente confortevole come la camera da letto o cameretta, che sia per la casa al mare, in campagna o per la tua casa, ecco perché mettiamo a disposizione un gran numero di fantasieManutenzione e post-vendita – Completo letto singolo in cotone comodamente lavabile in lavatrice a 40°, colori resistenti al lavaggio. Se dovessero esserci dei problemi, non esitate a contattarci

28,90 €