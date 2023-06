Perlana Renew Lana Lavanda, detersivo lavatrice, effetto cachmere, previene i pallini, confezione singola da 24 lavaggi

Scopri il nuovo Perlana Renew Lana Lavanda per capi delicati. L’innovativa formula pulisce delicatamente i capi mentre ravviva i colori e leviga le fibre fin dal primo lavaggio. Fai sembrare i tuoi capi come nuovi più a lungo! I tessuti delicati come la lana devono essere trattati con cura per mantenere il loro tocco e la loro forma. Perlana Renew Lana Lavanda è stato sviluppato appositamente per pulire delicatamente lana, seta e capi delicati e offre una cura moderna delle fibre per capi belli e flessibili che durano a lungo. Perlana Renew Lana protegge e condiziona le fibre per una sensazione di morbidezza effetto cashmere e previene attivamente il pilling. Adatto per colori e bianchi. La formula è composta da oltre il 90% di ingredienti di origine naturale*. La bottiglia è riciclabile al 100% e realizzata con il 50% di plastica riciclata.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 27,1 x 14 x 9,3 cm; 1,54 KgProduttore ‏ : ‎ PerlanaASIN ‏ : ‎ B0B34JQ5MZPaese di origine ‏ : ‎ Italia

Confezione singola da 24 lavaggi