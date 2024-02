Perla Vatiero svela cosa vuole fare con Mirko: confessione dopo l’incontro

Non solo il ‘processo a Beatrice Luzzi’, ieri sera al Grande Fratello c’è stato spazio anche per l’ennesimo incontro tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. L’ex gieffino ha fatto ritorno nella casa di Cinecittà in cerca di risposte: “Questo è l’unico modo per parlarti e soprattutto per capire cosa tu hai dentro, cosa vuoi fare adesso. Quello che mi importa è il tuo bene e anche portare l’attenzione su noi due. Io mi sto dando tempo per capire, ma sono passati mesi, da Temptation Island è passato quasi un anno e io non sono più qui dentro da due mesi. Quindi è giusto che io capisca il tuo stato d’animo, quello che pensi. Perché fino ad oggi sono stato io a dare delle risposte. Quindi vorrei che tu facessi il punto della situazione. È giusto che io capisca e abbia le risposte“.

La gieffina ha risposto in maniera un po’ confusa: “Spiegare cosa ho dentro è complicato. Fondamentalmente comunque sono andata oltre alla sofferenza prima di entrare qui dentro. Ad oggi, vuoi o non vuoi, diciamo che… non so come spiegartelo, è complicato per me. Comunque è una situazione che ci sono rimasta tanto male. Cioè, mi sono sentita delusa anche qui dentro la casa. Però sai benissimo che a determinate cose non vado oltre perché oggi non faccio più l’errore che ho fatto ieri. Se io dovessi dire un qualcosa di sbagliato nei tuoi confronti non lo farei mai. Cioè nel senso che Fondamentalmente…”

Alfonso Signorini è intervenuto per cercare di aiutare i due gieffini: “Credo che lui voglia da te delle risposte. Vuole sapere se nella tua vita c’è ancora posto per lui, che cosa pensi”.

Perla deve capire fino a dove può spingersi… ma… ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/tnhKTFs74f — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2024

Perla Vatiero si sbilancia: “Il limone doveva darmelo lui”.

Grazie ad Alfonso la gieffina si è sbilanciata: “Se c’è posto per lui? Se mi baso su quello che sento o quello che abbiamo trascorso quei giorni nella casa del GF io ti dico di sì. Poi fondamentalmente c’è una paura nell’affrontare il dopo e nel metabolizzare”. Prima di salutare il suo ex, l’inquilina del GF ha detto: “E comunque ti penso“, un chiaro segno delle sue intenzioni.

Una volta che Perla Vatiero è tornata in casa, i suoi amici le hanno detto: “Dovevi dargli un bel limone“. La ragazza però ha risposto: “Me lo doveva dare lui“. Direi che non ci sono più dubbi.