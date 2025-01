Perla Vatiero su Alfonso Signorini: “Mi ha fatto soffrire”

Alfonso Signorini, durante la diretta del Grande Fratello il 3 ottobre, ha letto una dichiarazione di Perla Vatiero, facendo ironia sul suo modo di esprimersi in italiano. La frase citata da Signorini evidenziava l’incertezza di Perla nell’esprimere giudizi, invitando a riflessioni più profonde. Perla ha scelto di non commentare immediatamente, ma ha successivamente risposto tramite il giornale Libero, rivedendo il suo vissuto all’interno del reality.

Interrogata sull’ironia di Signorini riguardo al suo italiano, Perla ha parlato delle critiche ricevute, definite come un ricordo negativo, collegandole a un comportamento già osservato in passato. Ha confessato che il giudizio ricevuto dal conduttore, colui che considerava un supporto nella casa, l’ha colpita particolarmente e l’ha fatta soffrire più delle altre critiche provenienti dal web.

Tuttavia, Perla non conserva rancore verso l’esperienza del Grande Fratello, che ricorda con piacere. Ha descritto quel periodo come intenso, pieno di emozioni e adrenalina, sottolineando come si sia messa in gioco per migliorarsi, specialmente in un momento complesso della sua vita, relativo alla relazione di cinque anni che stava attraversando. Pur consapevole delle sfide emotive che l’attendevano, ha ammesso che la situazione le ha causato un vero malessere, rendendo chiaro il peso delle esperienze vissute all’interno della casa.