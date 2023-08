Perla Vatiero prende in giro Greta Rossetti, la replica

Perla Vatiero e Greta Rossetti sono rispettivamente l’ex fidanzata e la nuova compagna di Mirko Brunetti che ora si ritrova in mezzo a due fuochi. Questo perché le due – a suon di video su Instagram – hanno battibeccato a distanza.

“Sono uscito da Temptation Island separato da Perla e ho preso più consapevolezza di quello che sono e le cose che mi fanno stare bene” – le parole di Mirko Brunetti dopo la trasmissione – “Ora sono felice. Mi risento me stesso perché mi ero un po’ chiuso. Lei mi opprimeva molto, voleva avere molto controllo“.

Ma torniamo al fattaccio.

Qualche giorno fa Mirko e Greta hanno realizzato un video su Instagram in cui si vede lui alla guida e lei che gli dà un bacio dopo aver fatto un po’ di ammiccamenti alla camera.

Un video che ha totalizzato oltre 10 mila apprezzamenti ma che non sembrerebbe essere piaciuto a Perla che, con la complicità dell’amica Francesca, lo ha ricreato paro-paro.

La reazione di Greta? Un’altra storia in macchina ma questa volta con una scritta: “Meglio essere finte che cattive“.

In serata è arrivata anche la frecciatina di Mirko rivolta – ovviamente – a Perla.

“Se mi pento di qualcosa o se farei qualcosa in maniera diversa? Per come mi vedo a oggi non mi pento di nulla, anzi mi pento di aver perso me stesso pensando solo a cercare di far del bene a chi mi vedeva come un problema”.