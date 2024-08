Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati, l’annuncio

I rumor di questi giorni (che hanno coinvolto Urtis) erano fondati, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati. Poco fa la vincitrice del Grande Fratello con una serie di storie Instagram ha annunciato la rottura dal fidanzato.

Io dopo aver saputo della rottura tra Perla Vatiero e Mirko…

Non seguo le vicende da qualche mese, quindi non ho capito…per quale motivo Perla ha lasciato Mirko? Da ciò che ha scritto lei non si capisce #perletti — Ellie💛🌍📚🎹🖋 misses Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Solasta843) August 3, 2024

Perla Vatiero e Mirko Brunetti non stanno più insieme, parla lei.

“Oggi per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada.

Questa lontananza darà una vera risposta alla nostra storia. Tra noi c’è e ci sarà sempre un legame forte, rispetto, siamo stati una famiglia e questo lo porteremo sempre con noi. Ci siamo presi del tempo, abbiamo aspettato, pensavamo di essere imbattibili e che il nostro amore ci avrebbe fatto superare tutto, ma non è stato così. Mirko è stato un amore immenso, e auguro a tutti di provare un sentimento così forte, di lottare per ciò che sentite fino in fondo.

La mia famiglia, le mie amicizie e le mie conoscenze non hanno influenzato in nessun modo la mia scelta, presa dopo tanta riflessione e soprattutto condivisa da entrambi.Nessuno odia nessuno, anzi, la porta di casa mia per Mirko sarà sempre aperta, e questo lui lo sa.

I gossippari possono riportare ciò che vogliono, lascio a voi come ho sempre fatto, la libertà di credermi o meno, di seguirmi o meno. Non vi nascondo e non mi vergogno a dirvi che è un brutto periodo della mia vita, molto difficile e che non mi aspettavo di affrontare. Ho cercato di metabolizzare tutti questi mesi, ma forse è ancora presto.. perché è da circa un anno che sono sotto pressione (scelta ovviamente presa da me). È stato un bellissimo percorso, che come dico sempre abbiamo fatto insieme, perché senza di voi forse avrei smesso di crederci. Però sono pur sempre una ragazza di 26 anni. Che ha bisogno anche di vivere tranquilla la quotidianità e che non le si contesti o si insinui la qualunque anche solo per un qualsiasi spostamento”.