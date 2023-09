Perla Vatiero e Greta Rossetti rompono il silenzio dopo la puntata di Uomini e Donne

Perla Vatiero e Greta Rossetti sono state ospiti nella puntata odierna di Uomini e Donne e oggi dopo la messa in onda (la puntata è stata registrata lo scorso giovedì) entrambe hanno rotto il silenzio su Instagram dedicando un post ai rispettivi fidanzati.

Insomma, entrambe hanno p1sciato nel proprio orticello per non far avvicinare nessun’altra. Perla Vatiero – dopo aver massacrato l’ex fidanzato Mirko Brunetti – ha scritto un post dedicato all’attuale compagno Igor.

“Sei stato inaspettato. A piccoli passi sei entrato nella mia vita senza che me ne accorgessi, grazie alla tua simpaia e al tuo sorriso contagioso che illuminavano quei giorni al villaggio in cui vedevo solo nero. Ritornati alla quotidianità, non è stato facile affrontare la realtà, non è stato facile starmi vicino e subire i miei sbalzi d’umore, ma tu non hai mai rinunciato a me e mi sei rimasto accanto, facendomi superare le mie paure sull’aprirmi, sul lasciarmi andare, sul fidarmi. Grazie perché tutte le volte in cui mi chiudevo in me stessa, tu eri lì ad aprire uno spiraglio. Oggi voglio correre qualsiasi rischio con te, perché la paura di perderti aumenta e perché so che, comunque andrà, ne sarà valsa la pena”