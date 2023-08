Perla Vatiero e Francesca Sorrentino sono state fra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island che si è conclusa ieri sera col botto di ascolti. Le due si sono entrambe lasciate durante il falò di confronto e hanno mantenuto la rottura anche nel corso del mese successivo alla fine delle registrazioni.

“Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente” – ha scritto Perla Vatiero su Instagram – “21 giorni di sensazioni contrastanti; dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni. Mi sembra ancora un sogno. Molte cose sono surreali, sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell’amore e nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare”.

Perla Vatiero, che a Temptation Island si è lasciata da Mirko Brunetti (che ora ha un tatuaggio di coppia con la nuova fidanzata) ha poi concluso:

“Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo. Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto, perché hanno contribuito a rendermi la DONNA che sono oggi e di cui vado fiera! Grazie a tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando…vi leggo tutti!”.

Mirko Brunetti Instagram, spunta una vecchia foto che fa discutere https://t.co/9ZzocNsmCB #TemptationIsland — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 1, 2023

Perla Vatiero e Francesca Sorrentino: le prime parole dopo le rotture con Mirko e Manuel

Anche Francesca Sorrentino, lasciato il suo “malessere” Manuel, è così tornata su Instagram.

“È giunto alla fine un viaggio, per me, significativo. Sono entrata impaurita e ne sono uscita con delle consapevolezze, che mi hanno cambiata, come mai avrei immaginato. Ci sarebbero così tante cose da dire, ma ciò che mi preme è ringraziare infinitamente tutte le persone speciali che ho avuto la fortuna di incontrare. È difficile spiegare il legame unico che si crea stando lì dentro, lontano dagli affetti; voi siete state il mio faro in ogni momento buio di questo percorso, mi avete dato forza e mi avete supportata”.

E ancora: