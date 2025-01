Perla Vatiero contro Signorini: ‘Mi ha fatto soffrire’

Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello 2023/2024, ha recentemente parlato delle offese ricevute da Alfonso Signorini riguardo al suo italiano e della nuova relazione del suo ex, Mirko Brunetti. In un’intervista con Libero Quotidiano, Perla ha espresso il suo disappunto per le critiche formulate da Signorini, che ha ironizzato sulla sua capacità oratoria in diretta televisiva. Ha rivelato che queste parole l’hanno colpita emotivamente, essendo Signorini una figura di riferimento per lei durante il programma.

Per quanto riguarda Mirko, Perla ha commentato con serenità il suo fidanzamento con Silvia Ghio, affermando che non le sorprende, dato il tempo trascorso dalla loro separazione. Ha chiaramente fatto sapere di essere stata lei a porre fine alla loro storia, sentendo che era arrivato il momento di chiuderla.

Attualmente, Perla si dichiara single e focalizzata su se stessa, dichiarando di non cercare attivamente l’amore ma di essere aperta a future possibilità. Vorrebbe vivere una nuova relazione lontano dai riflettori e ha escluso categoricamente un’apparizione come tronista a Uomini e Donne. È impegnata in un percorso di crescita personale e professionale, aspirando a diventare la versione migliore di sé stessa.

Infine, riguardo a voci di un flirt con Alessio Falsone, Perla ha confermato che tra loro c’è solo amicizia. Sul ritorno in TV, si mostra cauta, ma non esclude futuri progetti nel mondo dello spettacolo, mantenendo viva la curiosità attorno a sé.