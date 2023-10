Perla Vatiero al GF come concorrente? Parla lei e i fan festeggiano

Non solo la dinamica ‘Beatrice Luzzi contro tutti’, gli autori del Grande Fratello stanno puntando molto anche sul triangolo formato da Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Sorprese in giardino e lettere per il gieffino da parte delle sue due ex fidanzate e potrebbe non essere finita qui. Sui social sono quasi tutti convinti che Perla Vatiero entrerà nella casa del Grande Fratello come concorrente. Il rumor in realtà circolata giorni, ma sono state le parole della bella salernitana a convincere i telespettatori del reality.

Perla Vatiero al GF da concorrente? le sue risposte.

Durante una live su TikTok un follower ha chiesto alla protagonista di Temptation Island se varcherà la porta rossa del GF per restare in casa. La campana ha cercato di fare la vaga: “Se entro al GF? Me lo chiedete tutti, non so nulla, è una cosa che gira. Lo dicono e scrivono ma non so niente. Me lo stanno chiedendo tutti, lo sanno gli altri ma non io. Adesso la mia amica ride. Ma perché stai ridendo in diretta?”

Altri utenti hanno chiesto all’ex di Mirko se la vedremo al GF e lei ha continuato a svicolare le domande: “Ragazzi non chiedetemi cose alle quali non posso rispondere.Se dovessi mai entrare e mi vedete giù mandatemi qualcosa supportatemi“.

Mi auguro davvero che gli autori abbiano deciso di far entrare la 27enne nella casa, anche perché Mirko per il momento non è pervenuto (proprio come metà degli altri inquilini). A Brunetti serve proprio una scossa e questa potrebbe essere quella giusta per rianimarlo.

RAGAZZI È UFFICIALE PERLA ENTRA🔥 Ero nella sua diretta tiktok, tutti chiedevano se entrava e lei ha detto “ragazzi sono domande a cui non posso rispondere (ridendo)” e poi aggiunge “comunque se entro e mi vedete giù mandatemi qualcosa” #GrandeFratello — vivo per il trash (@xjcdx6ghmc) October 28, 2023

Perla in live su tiktok “non sarà sicuramente un’esperienza facile da gestire,se entro supportatemi” siamo prontiiiii#GrandeFratello — Hometrash (@Hometrash_) October 28, 2023