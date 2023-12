Perla scrive una lettera a Mirko: “Sto mettendo da parte l’orgoglio per dirti che…”

Perla Vatiero al Grande Fratello ha messo su carta i sentimenti che prova per Mirko Brunetti e dopo aver letto la lettera sono rimasto scioccato perché non ha mai scritto “vuoi o non vuoi“.

La gieffina ha aperto il cuore e dopo aver messo da parte l’orgoglio si è augurata di trovare “tutto l’amore che abbiamo e la serenità che possiamo ritrovare insieme“. Insomma, la Vatiero spera in un ritorno di fiamma nonostante Brunetti sia stato chiaro a riguardo.

“Ciao Mirko, non posso immaginare cosa stai passando, o forse sì, motivo per cui ti sto scrivendo. Voglio che in un modo o nell’altro tu mi senta accanto a te. Spesso mi capita di fermarmi a pensare e ti giuro che la tua assenza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io. So chi sei e quanto ancora avresti potuto dare per farti conoscere e far vedere a tutti l’uomo magnifico che sei. Sono certa che questo è arrivato perché sei nel cuore di ogni persona che ti vive. Sto mettendo da parte l’orgoglio e le delusioni che ho dentro perché ci tenevo a farti sentire la mia vicinanza oggi. Ti auguro buon Natale e auguro a noi tutto l’amore che abbiamo e la serenità che spero possiamo ritrovare insieme. Mi manchi e vedrai che ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile”.

Parlando con Letizia, Perla – ricordando Mirko – ha aggiunto:

“Mi manca come persona, mi manca il fatto che hai un punto di riferimento che va oltre qualsiasi cosa, il fatto che ti senti al sicuro… Vedere che c’era lui era un punto di riferimento. A livello di maschi a me, dentro la Casa, non interessa nessuno. Non ho proprio la testa neanche di fare la stupida”.

“Non mi interessa nessuno”, non a caso fra poco entrerà Luca Vetrone, la sua celebrity crush. Signorini ne sa una più del diavolo.