Perla la spara grossa e Varrese la punge: “Hai fatto Temptation Island”

Tra Temptation Island e il Grande Fratello in questi mesi ‘tastello per tastello’ abbiamo imparato a conoscere la simpatia di Perla Vatiero, ma oggi ‘vuoi o non vuoi’ la gieffina si è superata, con una battuta che ‘fondamentalmente’ ha fatto ridere migliaia di telespettatori. Nella casa di Cinecittà stanno organizzando una sorta di gioco/show e Massimiliano Varrese ha proposto alla Vatiero di occuparsi della rubrica di gossip, ma la sua reazione è stata inaspettata.

Perla crede di essere in un esperimento antropologico di ‘Ulisse Il Piacere della Scoperta’.

Probabilmente scordandosi la sua esperienza a Temptation Island, il confronto a Uomini e Donne, le frecciatine social a Greta, le live in cui punzecchiava la Rossetti e si diceva disponibile ad entrare al Grande Fratello, Perla oggi si è rifiutata di fare la rubrica proposta da Max perché secondo lei il gossip è trash: “Gossip? No è una ca**ta è una roba trash e non lo farò mai. Ma quale gossip?! Io in vita mia non l’ho mai fatto gossip, nemmeno quando sono uscita dal programma. Mai fatto gossip io! Io ho sempre evitato qualsiasi discussione social Se potevo nemmeno rispondevo. Io non l’ho mai fatto e non voglio farlo. Non ho mai detto cose che non dovevo dire“.

Varrese ha riportato la coinquilina sul pianeta Terra: “Sei sicura che non l’hai mai fatto? Ma dici davvero? Però sei andata in un programma che parla di gossip e che ne genera altro“. E ovviamente la Vatiero è andata in error 404: “Sì, em, vabbè, quello ok, ma è normale, cioè“.

Qualcuno le ricordi che è popolare per uno show sulle corna e che i suoi “fan” la seguono per un triangolo e fuori dal GF le stanno già organizzando un matrimonio. Io comunque una rubrica per la Vatiero ce l’avrei: immaginate la meraviglia di ‘lezioni di italiano’ con Fioretta Mari e la regina del ‘vuòi o non vuòi’…



PS: avvisate la gieffina che il conduttore del programma a cui sta partecipando è anche il direttore del giornale di gossip più famoso d’Italia.

“non ho mai fatto trash” Amore tu sei nata in un programma trash e attualmente sei in un altro programma trash

non c’è nulla di male ma evita di ergerti su un piedistallo inesistente, perché dal trash vieni e nel trash continui a stare#grandefratello pic.twitter.com/9Il0u5ucfm — mary (@ntpparte2) January 18, 2024