Perla e Mirko un mese dopo Temptation Island: ecco cosa è successo

Perla e Mirko hanno lasciato Temptation Island da accoppiati…con altre persone. Lei ha lasciato il villaggio delle fidanzate con il tentatore Igor, mentre lui ha lasciato il villaggio dei fidanzati con la tentatrice Greta. Come si è evoluto il loro rapporto dopo un mese dalla fine delle registrazioni? A svelarlo sono stati proprio loro a Filippo Bisciglia durante lo spin off ‘un mese dopo‘.

“Sono uscito da Temptation Island separato da Perla e ho preso più consapevolezza di quello che sono e le cose che mi fanno stare bene” – ha dichiarato Mirko – “Ora sono felice. Mi risento me stesso perché mi ero un po’ chiuso. Lei mi opprimeva molto, voleva avere molto controllo. Ora questo controllo non lo sento, sto bene. Ci siamo sentiti al telefono e abbiamo parlato, ma non ci siamo mai visti. Lei ovviamente voleva continuare a decidere come e quando avere un confronto, così ho deciso di non farlo. Mi avrebbe sminuito, come ha sempre fatto anche all’interno del villaggio”.

Quando Filippo Bisciglia gli ha chiesto di Greta, Mirko ha risposto: “Se lei non ci fosse stata probabilmente non avrei lasciato Perla, lei mi ha aiutato a capire com’è la sensazione di essere apprezzato per quello che sono“.

Insomma, Perla e Mirko – nonostante i cinque anni d’amore – non sono tornati insieme dopo Temptation Island.

“Per me Mirko è assoluto, è una persona completa: dolce, sensibile, altruista. Ha tutti gli aggettivi che cerco in un uomo” – ha dichiarato la tentatrice Greta, ora sua fidanzata – “Ci siamo scritti il giorno stesso della fine del programma, lui ha già conosciuto la mia famiglia. Io sono innamorata folle”.

I due, che hanno confessato di essersi innamorati, si sono fatti pure un tatuaggio in comune: la scritta ‘i tuoi occhi la mia cura‘.

Anche Perla ha confessato di stare bene:

“Ora sto bene, ho metabolizzato ciò che è successo, anche se non abbiamo avuto nessun confronto, questa per me è una delusione, non me l’aspettavo, credevo portasse rispetto a una storia durata cinque anni”.

Ma – al contrario del suo ex – non si è dichiarata innamorata del suo tentatore, nonostante abbia continuato a vederlo.

“Con Igor va bene, ci siamo visti, sono state giornate tranquille. Mi dà un sacco di attenzioni”.