Perla e Mirko, attacco di un volto del Grande Fratello Vip: “Non li sopporto”

Non si può stare simpatici a tutti e questo lo sanno bene Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La coppia ha un esercito di fan, che ha portato l’ex gieffina alla vittoria nell’ultima edizione del Grande Fratello. Anche nella casa di Cinecittà la Vatiero ha diviso i concorrenti, c’è chi l’ha apprezzata e si è avvicinato a lei e chi invece come Beatrice Luzzi ha sempre nutrito dei dubbi. Adesso anche una ex concorrente del Grande Fratello Vip ha criticato Perla e il suo fidanzato.

Perla e Mirko, le critiche di Carlotta Dell’Isola.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, Carlotta Dell’Isola ha dichiarato di non sopportare Brunetti e la Vatiero e poi ha detto la sua anche su Raul Dumitras e Martina De Ioannon di Temptation Island: “Non li sopporto assolutamente. Fanno bene a cavalcare l’onda ma da qui a farmeli piacere, troppa acqua sotto i ponti dovrà passare. Cosa penso di Raul e Martina di Temptation Island? Se in questo momento qualcuno nominasse la parola ‘vendetta’ a me verrebbe in mente proprio lui…Vede dei filmati e puff, si va a baciare la tentatrice. Lui è davvero incontentabile“.

Viva la sincerità.

Carlotta Dell’Isola su Temptation e il GF Vip.

“Il primo anno di matrimonio è stato all’insegna della scoperta. In otto anni di fidanzamento non avevamo mai convissuto con mio marito e quindi è stato pieno di “nuovi inizi”. – ha dichiarato al Giornale di Puglia – Ad oggi, se devo fare un bilancio, direi un viaggio super bello. Risceglierei Nello come mio compagno di vita altre cento volte. Come mai abbiamo partecipato a Temptation Island? Una grande crisi che ci aveva fatto allontanare nel corso dell’ultimo anno. Un anno complicato per tutti, quello capeggiato dalla pandemia. Cosa è venuto dopo il GF Vip C’è stato un dopo a quell’esperienza in realtà… Le Iene, Il salone delle meraviglie, D’amore e D’accordo e un programma che andrà in onda il prossimo autunno. Ma, in realtà, spero che questo sia solo l’inizio”.