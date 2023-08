Perla di Temptation Island si sarebbe già lasciata dal tentatore Igor

“Sto riorganizzando la mia vita, non è stato semplice, non è ancora semplice. Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi tutti per i tanti messaggi che mi state inviando, super positivi. Per voi può sembrare poco, ma a me danno davvero tanta forza per affrontare le giornate e il lavoro. […] In molti mi chiedete di fare una box domande, ma devo essere sincera: al momento non me la sento. Penso che nella risposta uno debba esprimere la verità di quello che pensa, e al momento io non mi sento di espormi. Sto passando un periodo abbastanza complicato, quindi non mi sento di farlo”.