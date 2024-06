periodo difficile quello che sta vivendo 

Le cose non vanno per niente bene. Da quando ha rotto con la sua campagna tutto è cambiato e il suo castello di carte, che si era costruito a fatica, si è sgretolato velocemente. Tanto che il famoso ex tronista 53enne di Uomini e Donne è stato costretto a ricominciare un’altra vita. Senza lavoro, senza casa, lontano da tutto e tutti non è stato assolutamente semplice.

Da quattro mesi la compagna non gli parla più, come se fosse stata lei la persona lasciata. Invece è lui che è stato lasciato. La situazione è molto delicata, perché c’è anche una bambina che è molto legata al suo papà.

L’ex calciatore e personaggio televisivo, che ha vestito i panni del tronista del dating show di Maria De Filippi, racconta un momento difficile della sua vita, iniziato con la triste fine della sua storia d’amore.

Sossio Aruta racconta della fine del rapporto con Ursula, una madre eccezionale. Lui aveva un bel rapporto con la figlia, visto che trascorrevano molto tempo insieme. Adesso la vede pochissimo e ha anche altri due figli di cui occuparsi.

La piccola di 4 anni ha la priorità su tutto, anche se non comprende cosa stia accadendo. Lei sente che il papà l’ha delusa ed è molto arrabbiata. Tante volte non ne vuole sapere nemmeno di fare le videochiamate.

L’ex tronista di Uomini e Donne racconta la sua nuova complicata vita

Dopo la fine della relazione con Ursula ha dovuto allontanarsi dalla figlia, perché non aveva una casa a Taranto e aveva perso il lavoro da poco. L’unica soluzione era tornare nella sua città d’origine: ricominciare a 53 anni non è assolutamente semplice. Anche perché negli ultimi sei anni aveva investito su città, famiglia, amici persi improvvisamente tutti.

Nella sua città d’origine ad aspettarlo c’era la madre. Sta iniziando a fare nuove amicizie. Non è semplice, soprattutto per la storia della figlia, ma anche perché lui ci credeva nella storia d’amore con Ursula. “Sto cercando di restare a galla“.