Periferie d’Italia: Don Schena e il disagio giovanile

Don Cosimo Schena, parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi a Brindisi, ha portato la sua testimonianza a Palazzo San Macuto, davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie. Si è concentrato sul disagio che colpisce i giovani che vivono in zone vulnerabili, evidenziando come la marginalità non riguardi solo i luoghi, ma anche le persone. Ha definito le periferie come “ferite dell’anima”, sottolineando l’importanza di dare voce a chi vive in contesti fragili e spesso è privo di opportunità per esprimersi.

Pur essendo descritto come “prete influencer di periferia” dalla stampa, ha chiarito di non cercare etichette, utilizzando i social come mezzo per mantenere un contatto con oltre 1 milione di utenti, per la maggior parte giovani. Ha espresso l’intenzione di considerare questi utenti come “anime” e “cuori” che desiderano sentirsi importanti.

Don Schena, attualmente il sacerdote italiano con il maggior numero di seguaci online dopo Papa Leone XIV, ha spiegato che la sua presenza sui social va oltre la pastorale. È anche psicologo clinico e offre consulenza su temi complessi emersi dalla vita quotidiana nelle periferie.

Ha insistito sulla necessità di guardare oltre le grandi città, indicando che c’è un’altra periferia meno visibile, composta da piccoli centri e zone rurali caratterizzate da una solitudine profonda. Questa sofferenza silenziosa è altrettanto dolorosa, se non di più, di quella esibita nelle aree urbane.

Infine, ha richiamato l’attenzione sulla “doppia traiettoria del disagio contemporaneo”: da un lato, la marginalità urbana che esplode con rabbia, e dall’altro, l’isolamento delle aree rurali che consuma lentamente le aspirazioni dei giovani. Ha concluso evidenziando la necessità di ascoltare e sostenere chi vive ai margini.