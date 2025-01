Pericoli e Malafede: L’Adattamento degli Extracomunitari

Massimo Boldi ha recentemente ripreso a criticare l’amministrazione della città di Milano, gestita dal sindaco Beppe Sala, sottolineando i problemi di insicurezza e malaffare che affliggono la metropoli. L’attore ha espressamente dichiarato che è importante per i milanesi non abbandonare la loro città, definendola la loro “casa”, costruita con sacrifici e impegno. Nonostante le difficoltà, ha esortato i residenti a rimanere e a continuare a sostenere Milano, evidenziando l’aumento dei rischi e la necessità di mantenere l’ordine.

Boldi ha anche parlato della questione dell’integrazione degli extracomunitari, augurandosi un ambiente in cui non ci siano disparità tra italiani e stranieri. Ha affermato che è fondamentale trattare gli stranieri con rispetto, chiedendo però che si adattino alle leggi e alla cultura italiana, in particolare riguardo alla religione. Secondo lui, coloro che vivono in Italia devono accettare le regole del Paese.

In precedenti interviste, Boldi aveva già mostrato la sua preoccupazione per l’insicurezza crescente a Milano, notando che la criminalità è particolarmente alta nelle zone più svantaggiate. Per questa ragione, aveva preso in considerazione l’idea di trasferirsi in una casa più sicura, protetta, ma ora si è reso conto che è importante non cedere alla tentazione di fuggire.

L’attore aveva anche commentato il caso di Ramy Elgaml a Corvetto, richiamando l’attenzione sulla mancanza di sicurezza e criticando l’educazione dei giovani, che a suo avviso contribuisce all’aumento della criminalità. Boldi ha confrontato il presente con il passato, citando i metodi educativi più rigidi utilizzati dai genitori di una volta e suggerendo un tipo di “libertà vigilata”.

Infine, in merito alla possibilità di un suo coinvolgimento diretto nella politica milanese, Boldi ha dichiarato di essersi già proposto come sindaco in passato, esprimendo nel 2016 e nel 2020 l’idea di entrare in politica. In queste occasioni, ha anche discusso la creazione di un partito che unisca elementi di destra e di sinistra.