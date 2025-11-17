Performance sottotono di Delivery Hero in Germania

Delivery Hero sta attraversando un momento difficile, con un calo del 3,21% nel suo valore. Recenti analisi indicano una diminuzione della forza relativa del titolo rispetto all’indice Germany MDAX, suggerendo che le sue performance sono inferiori rispetto al mercato di riferimento.
Dal punto di vista tecnico, il titolo mostra una trendline discendente che sta testando un supporto a 16,21 Euro, mentre l’area di resistenza è posta a 16,74 Euro. L’analisi ribassista suggerisce una probabilità di ulteriori cali, con la possibilità di arrivare a nuovi valori minimi vicino ai 16,02 Euro.
Si sottolinea che queste indicazioni sono puramente informative e non costituiscono consulenza finanziaria o inviti a investire.