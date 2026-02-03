Performance sonora al Teatro Akropolis: l’arte di Thalassa

Giovedì 12 febbraio, alle 20.30, presso il Teatro Akropolis, si inaugura la rassegna musicale inespansione, un ciclo di quattro eventi in collaborazione con la Giovine Orchestra Genovese. Il primo protagonista è Katatonic Silentio, alias Mariachiara Troianiello, che presenta Thalassa, una performance sonora dedicata al mare, esplorato non solo come elemento naturale, ma anche come simbolo profondo e universale.

Thalassa incarna la divinità antica e potente, madre generatrice che accoglie, rappresentando la dualità tra la calma delle acque tranquille e l’intensità delle tempeste. Questo contrasto evidenzia la forza creatrice e distruttrice del mare. La performance intende richiamare una connessione profonda con l’inconscio collettivo, riflettendo sull’aspetto femminile del mare come luogo di cura e trasformazione. Il suono diventa così lo strumento per attraversare il mistero del mare e riscoprire la sua essenza mitologica.

Mariachiara Troianiello, sound artist italiana, si distingue per la sua attività che unisce musica elettronica, arti performative e studi sul suono. Attiva da quasi vent’anni come DJ, i suoi set spaziano da astrazioni sonore a mix di musique concrète, world music, spoken word e beat orientati al club, come techno e drum’n’bass. Considera il suono uno strumento critico e si dedica all’esplorazione delle pratiche sonore da una prospettiva artistica e sociologica.

Nel suo percorso di compositrice, indaga l’interazione tra suono, spazio, movimento e corpo nel contesto di teatro e danza. Ha partecipato a festival internazionali e presentato i suoi lavori in prestigiose istituzioni. La sua musica è stata pubblicata da etichette rinomate del settore.