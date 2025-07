Offerta di Lavoro: Performance Marketing Lead

Siamo alla ricerca di un Performance Marketing Lead per nostro cliente, una rinomata Web Company italiana nel settore B2C, con una presenza internazionale e una proposta innovativa basata su app.

Requisiti principali:

Esperienza consolidata nel marketing digitale, con focus su performance marketing.

Competenza nella gestione di campagne PPC, SEO, e analisi dei dati.

Capacità di leadership e gestione di team, con una mentalità orientata ai risultati.

Conoscenza delle ultime tendenze e tecnologie nel campo del marketing digitale.

Ottima padronanza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

Perché unirsi a noi?

Lavorerai in un ambiente dinamico e stimolante, contribuendo alla crescita e all’innovazione di un marchio leader.

Avrai l’opportunità di interfacciarti con team internazionali e di sviluppare strategie di marketing all’avanguardia.

Se sei pronto a metterti alla prova e a dare una svolta alla tua carriera nel marketing, candidati ora! Invia il tuo CV e una lettera di presentazione a [[email protected]]. Non perdere questa opportunità di far parte di una realtà in forte espansione!