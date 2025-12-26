Perfetti sconosciuti al Teatro della Pergola di Firenze

Il Teatro della Pergola di Firenze ospiterà dal 27 dicembre al 4 gennaio “Perfetti sconosciuti”, la prima regia teatrale di Paolo Genovese, che adatta per il palcoscenico il suo film cult. La commedia, che esplora temi come l’amicizia, l’amore e il tradimento, sarà interpretata da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino.

La storia ruota attorno a un gruppo di amici che decidono di mettere in comune i loro cellulari durante una cena, condividendo messaggi e telefonate. Ciò che doveva essere un gioco si trasforma in un’esposizione dei segreti e delle verità nascoste, scatenando il caos all’interno della casa. La commedia affronta temi attuali come il lavoro precario, la fragilità dei legami e i sogni impossibili, mostrando le ambiguità e gli egoismi dei personaggi.

Contemporaneamente, il Teatro della Pergola presenta una nuova caffetteria, il Velluto Bistrot, gestito da Once Extraordinary Events. Tra le novità, ci sarà il brunch della domenica e un brindisi di Capodanno dopo lo spettacolo.

“Perfetti sconosciuti” è una produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, Teatro della Toscana e Lotus Production. Paolo Genovese, regista, sceneggiatore e scrittore, è uno degli autori più amati del cinema italiano, e il suo film ha conquistato il pubblico in tutto il mondo. La commedia esplora la fragilità dei rapporti e delle relazioni, e durante una “normale” cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità che si trasforma in un insospettabile gioco al massacro.