Nel 2018 Perez Hilton ha ammesso di aver sabotato l’era Bionic di Christina Aguilera ed ha coinvolto anche Lady Gaga in questa losca faccenda. A quanto pare Xtina non è l’unica ad aver subito questo trattamento, perché il famoso blogger nel suo nuovo libro ha ammesso di aver cercato di rovinare anche Ariana Grande e la sua carriera. Tra il 2013 e il 2014 Perez Hilton ha scritto dei tweet in cui accusava la popstar di far uso di sostanze, di essere maleducata con i suoi collaboratori e avere problemi di dipendenza dalla droga.

Ariana perdonerà Perez Hilton?

Perez Hilton reveals in his new book, “TMI: My Life in Scandal”, that he tried to manage Ariana Grande back in 2011, as he could see how big she would become.

However, Grande ultimately went with someone else and in retaliation, Perez attacked the star on social media & website. pic.twitter.com/pcD0S6UOYS

