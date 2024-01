Perego ricoverata in ospedale per una neoplasia: la vicinanza dei colleghi

Poco fa dal suo profilo Instagram Paola Perego ha fatto sapere di essere stata ricoverata in ospedale per un intervento. La conduttrice di Citofonare Rai Due ha rivelato di essersi sottoposta ad una nefrectomia per una neoplasia ed ha ringraziato il professore che l’ha seguita.

Perego parla dell’importanza della prevenzione: “Importante, può salvare la vita”.

Nel suo ultimo post Instagram la presentatrice ha scritto: “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a Nefrectomia parziale per una neoplasia. E comunque è importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita“.

Molti colleghi della Perego le hanno dimostrato vicinanza con dei commenti su Instagram, tra questi ci sono: Alberto Matano, Adriana Volpe, Antonella Clerici, Mara Venier, Alessia Ventura, Angela Melillo e Francesca Barra, Salvo Sottile e naturalmente la sua cara amica Simona Ventura.

Paola Perego ha subito un intervento di nefrectomia parziale per una neoplasia. Importante che se ne parli, sempre e per sempre. E buona guarigione. pic.twitter.com/RwI8QutJwy — Ivan Buratti (@ivanburatti) January 22, 2024

Cos’è la nefrectomia.