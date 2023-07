Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle si starebbe piano piano delineando e fra i nuovi vip che avrebbero accettato di partecipare ci sarebbe anche Paola Perego. La conduttrice – se la notizia data da TvBlog dovesse trovare conferma – ritroverebbe nel cast la sua collega di Citofonare Rai2, Simona Ventura, anche lei alla corte di Milly Carlucci dopo l’esperienza a Il Cantante Mascherato.

Per Paola Perego sarebbe la prima esperienza in un programma del genere e sarebbe interessante vederla gareggiare contro Super Simo con cui dovrà poi condurre ogni domenica Citofonare Rai2. Colleghe e amiche ma soprattutto rivali sulla pista da ballo. I loro nomi porterebbero prestigio al cast di Ballando con le Stelle che a sua volta farebbe molta pubblicità indiretta allo show domenicale che potrebbe giovarne in ascolti.

Un altro nome che potrebbe essere nel cast è quello di Teo Mammucari che dopo aver detto addio a Mediaset (lasciando Tu Si Que Vales e Le Iene) potrebbe ambire a un posto in Rai partecipando proprio al suo show di punta del sabato sera. Giorni fa il suo nome è stato associato alla giuria, ma la verità potrebbe essere un’altra e lui stesso sembrerebbe aver confermato durante un suo spettacolo teatrale.

Ha detto che lascerà TSQV per andare da Milly, non ha specificato se in giuria o se come concorrente, e ancora non ci sono conferme da come riporta anche @Cinguetterai da tvblog. — Mtivù (@Mtivu_yt) July 29, 2023

Perego, Mammucari, Bruganelli: indiscrezioni sul cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle

Infine c’è il capitolo Sonia Bruganelli che la Rai vorrebbe in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli. Milly Carlucci però – che è conduttrice e direttrice artistica del programma – non vuole cambiamenti in giuria ma ha lasciato aperta la porta all’ex di Paolo Bonolis come concorrente. “Sarebbe benvenuta come concorrente” si legge su TvBlog. Sonia accetterà di mettersi in gioco?

A Paola Perego, Teo Mammucari (e forse Sonia Bruganelli) si aggiungerebbero Simona Ventura, Bruno Barbieri e Damiano Carrara. Occhi puntati anche su Stefania Orlando che si è candidata, così come su Jasmine Carrisi.