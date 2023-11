Perego, la reazione dopo l’eliminazione da Ballando: video dietro le quinte

Ieri sera a Ballando con le Stelle sono finite allo spareggio le coppie formate da Paola Perego e Angelo Madonia e Giovanni Terzi con Giada Lini. Ad avere la peggio è stata la prima coppia con il 39% delle preferenze del pubblico, contro il 61% di Giovanni e Giada.

Perego e Madonia, le parole dopo l’eliminazione da Ballando con le Stelle.

La conduttrice l’ha presa benissimo e infatti pochi minuti dopo l’eliminazione, dietro le quinte di Ballando ha detto di essere soddisfatta: “Che dire di questo risultato? Allora, io sono arrivata fino alla sesta puntata e sono molto felice. Mi dispiace però per te Angelo. Mi dispiace perché tu sei un campione, però ti sono capitata io eh vabbè pazienza. Ormai è andata così e va benissimo“.

Angelo Madonia però ha ricordato che per lui e Paola non è finita qui. Infatti nelle prossime puntate di Ballando con le Stelle ci sarà il famoso ripescaggio e una delle coppie potrà tornare in gara: “Nessun dispiacere, io invece sono contentissimo di aver condiviso queste sei settimane insieme a Paola. Il suo è un percorso in crescita e quindi sono felice. Vi ringrazio tutti. Ringrazio voi, un po’ meno all’ultimo perché non ci avete sostenuti abbastanza. Però avremo una settimana di pausa e poi ritorneremo per il ripescaggio. Ci prepariamo, tanti sorrisi, divertitevi e seguiteci“.

La Perego è tornata a parlare anche su Instagram, dove – come Angelo – ha detto di sperare nel ripescaggio: “Volevo dire grazie a tutti per il sostegno che ci avete dato in queste settimane sono felice di essere arrivata fino a qui… vedremo se il ripescaggio sarà dalla nostra“.

Paola e Andrea per il ripescaggio se la dovranno vedere con Ricky Tognazzi e Tove Villför e Rosanna Lambertucci e Simone Casula (più i due eliminati di sabato prossimo).