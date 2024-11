Perego e Diaco fanno promozione a La Talpa: “Avrei pagato per rifarla, ma non mi hanno chiamata”

La quarta stagione de La Talpa è attesa con grande entusiasmo, supportata non solo da Mediaset, ma anche da Rai2. Durante un’intervista tra Pierluigi Diaco e Paola Perego, è stata evidenziata l’importanza del programma, che celebra vent’anni dal suo debutto. Paola Perego ha espresso il suo affetto per La Talpa, definendolo “il reality più figo della televisione italiana” e ha rivelato il desiderio di rifarlo. Pur essendo attualmente in Rai, ha dichiarato che non è stata contattata per il nuovo ciclo del programma, ma ha voluto inviare un messaggio di incoraggiamento a Diletta Leotta, la nuova conduttrice. Ha sottolineato che vivere il programma è fondamentale e ha confessato di non avere mai saputo chi fosse la talpa durante le edizioni precedenti.

Perego ha anche spiegato che la sua posizione in Rai e il programma Citofonare Rai2 non influenzano la scelta di non coinvolgerla in questa edizione di La Talpa. Ha paragonato le differenze tra lavorare in Rai e in Mediaset, notando che nel privato si ha un superiore specifico, mentre in pubblico ogni sei mesi ci sono cambiamenti e nuovi direttori, il che rende la situazione più instabile. Ha sottolineato come la sua esperienza a Mediaset le permettesse una maggiore continuità e stabilità.

La scelta di Diletta Leotta come conduttrice sembra orientata a dare un nuovo inizio, distaccandosi dal passato e dalle precedenti conduzioni. Paola Perego, che ha guidato tre edizioni de La Talpa – la prima su Rai2 e le altre su Italia 1 – ha quindi rimarcato la sua passione per il programma e ha augurato il meglio a Leotta. La sua affermazione “vivitelo” ha riassunto l’invito a godersi l’esperienza del reality, sottolineando il legame emozionale che si crea con il programma e con il gioco delle dinamiche tra concorrenti. Con il ritorno di La Talpa, i fan del programma possono ritenersi soddisfatti e impazienti di rivedere questo iconico format, con speranze di nuove e coinvolgenti avventure televisive.