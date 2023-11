Perego dice la sua sulla lite fra Mammucari e Caprarica e si sbilancia

Paola Perego e Antonio Caprarica oggi sono stati ospiti di Alberto Matano a La Vita in Diretta dove hanno affrontato il caso ‘rissa con Teo Mammucari‘,

Come già anticipato a DavideMaggio.it, Antonio Caprarica non si ritirerà da Ballando con le Stelle, anche se lo aveva pensato proprio a causa di Teo Mammucari.

“Avevo pensato di lasciare la trasmissione perché queste polemiche le trovo cheap. Dopodiché ci ho ripensato perché mi sembrava di mancare di rispetto. E io che invoco rispetto non potevo! Rimango al mio posto per rispetto del pubblico, di Milly e della squadra di lavoro che ha organizzato questo fantastico show. Fra me e Teo non c’è stata alcuna rissa, ma solo una discussione accesa durata un minuto”.

“Teo e Antonio hanno avuto una discussione animata, io amo molto la comicità di Teo. Lui trova una vittima e si accanisce rendendola un personaggio, come è successo con la Lambertucci. A me fa ridere perché ironizza sul nostro modo di ballare, non sulla vita privata e personale. Quando mi sono rotta la costola mi ha detto ‘vorrei dirti mi dispiace ma non mi dispiace almeno esci e vado avanti io’. A me fa ridere, è la sua comicità!”.